Придумать 3 предложения на твердый и мягкий знак?

Русский язык
Придумать 3 предложения на твердый и мягкий знак?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Пойдем играть в догонялки. 2.Мама купила новый альбом. 3.Тихо ,видешь сидит синица.
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