Всем привет!) Помогите пожалуйста перевести текст.Срочно нужно! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

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Тебе повезло у меня такой же учебник на фото размыто видно:( Древние финикийцы Древние финикийцы были великой цивилизации, которая населяла восточное побережье Средиземного моря. Финикийского цивилизация длилась более 1000 лет Это началось около 1550 г. до н.э. и закончился около 300 г. до н.э. Финикийцы были лучшими корабелы и моряки древнего мира. На протяжении более 400 лет, они правили моря! Они были первыми людьми, чтобы узнать, как SAL с помощью звезд в ночное время Финикийцы были блестящими трейдерами тоже. Они плыли свои корабли вокруг Средиземного моря, и продаются такие вещи, как дерево и стекло, чтобы греки, римляне, египтяне и один специальный пункт, что они торговали сделали их очень богатыми. Это был фиолетовый краситель цвета фиолетовый цвет был цветом королевской семьи в древние времена. Никто в древнем мире не знал, как сделать фиолетовый кроме одежды Историки финикийцы думаю, финикийцы были первой цивилизации в мире, чтобы использовать алфавит Они также считают, что все алфавиты в мире сегодня пришли из финикийского алфавита. В Phoeniclans изобрел алфавит и письменность около 1400 г. до н.э., потому что они хотели общаться со своими торговыми партнерами в Греции, Риме и Египте он состоял всего из 22 букв на основе звука После того, как греки и римляне видели финикийцы имели алфавит они узнали его Они хотели, чтобы убедиться, что финикийцы не обмануть их из moneyl Вскоре греки разработали свой собственный алфавит, который состоял из 24 букв латинского алфавита эволюционировали от греческого алфавита п 7 веке до н.э.