даны пары синонимов в какой из пар отношения между синонимами не такие как в остальных?отменить-аннулировать,путешествие-вояж.доброволец-волонтер,черта-линия,изящество-грация,купец-торговец,промышленность-индустрия  

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даны пары синонимов в какой из пар отношения между синонимами не такие как в остальных?отменить-аннулировать,путешествие-вояж.доброволец-волонтер,черта-линия,изящество-грация,купец-торговец,промышленность-индустрия  
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черта-линия. Черта например может быть и характера. 
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