даны пары синонимов в какой из пар отношения между синонимами не такие как в остальных?отменить-аннулировать,путешествие-вояж.доброволец-волонтер,черта-линия,изящество-грация,купец-торговец,промышленность-индустрия

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даны пары синонимов в какой из пар отношения между синонимами не такие как в остальных?отменить-аннулировать,путешествие-вояж.доброволец-волонтер,черта-линия,изящество-грация,купец-торговец,промышленность-индустрия

Автор: Гость