Даны прилагательные: божественный, язвенный, обеденный, пашенный,тыквенный, молитвенный. Одно из них образованно не так, как остальные. Найти это слово. И объяснить, как оно образовано. СПС заранее.
Русский язык
Даны прилагательные: божественный, язвенный, обеденный, пашенный,тыквенный, молитвенный. Одно из них образованно не так, как остальные. Найти это слово. И объяснить, как оно образовано. СПС заранее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово ЯЗВЕННЫЙ )))))
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