Даны прилагательные: божественный, язвенный, обеденный, пашенный,тыквенный, молитвенный. Одно из них образованно не так, как остальные. Найти это слово. И объяснить, как оно образовано. СПС заранее.

Русский язык

Даны прилагательные: божественный, язвенный, обеденный, пашенный,тыквенный, молитвенный. Одно из них образованно не так, как остальные. Найти это слово. И объяснить, как оно образовано. СПС заранее.

Автор: Гость