Даны равнобедренные треугольники АВС И АДС имеют общее основание АС . Докажите чт?? угол ВАД равен углу ВСД.
Геометрия
Даны равнобедренные треугольники АВС И АДС имеют общее основание АС . Докажите чт?? угол ВАД равен углу ВСД.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔABC = ΔABD по третьему признаку (АВ - общая, АС = AD и ВС = BD, так как треугольники равнобедренные). Значит, ∠ADB = ∠ACB. Так как ∠CAB = ∠BAD (ΔАВС = ΔABD), АО - биссектриса равнобедренного треугольника ACD, значит, она является также и медианой. Следовательно, СО = OD.
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