Номер 95,96 помогите пожалуйста кто нибудь пожалуйста помогите пожалуйста мне

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Здесь приём один и тот же: найти в покоренном выражении квадрат суммы(разности) ( это чтобы корень извлёкся в конце концов) №95 1)√(34 + 24√2)= √(16 + 2*4*3√2 + 18) =√(16 - 2*4*3√2 + (4√2)²) = =√(4 +3√2)² = 4 +3√2 2)√73 -40√3) = √(48 -2*4√3*5 + 25)= √( (4√3)² - 2*4√3*5 + 5²) = =√(4√3 -5)² = 4√3 -5 3)√(8√5 +81) = √(1 + 80 +8√5) =√(1 + 2*4√5 + (4√5)²) = √(1 + 4√5)²= =1 +4√5 4)√(11 - 2√30) = √(6 + 5 -2*√6*√5)=√(√6 - √5)² = √6 - √5 №96 Тут просто подольше.начинаем с внутреннего корня и так помаленьку... 1) √(4 +2√(8 + √(33 + 8√2))) а) 33+8√2 = 1 + 2*4√2 + (4√2)² = (1 +4√2)² Корень извлекается б)8 + 1 +4√2 = 9 + 4√2 = 1 + 2*2√2 + (2√2)² =(1 +2√2)² Извлекаем... в)4 + 2(1 + 2√2) = 4 + 2 +4√2= 6 +4√2= 4 +2 +2*2√2 =(2 + √2)² г) извлекаем.ответ: 2 + √2 2) √(2 + √(12 +4√(13 +4√3))) а) 13 + 4√3 = 1 +12 + 2*2√3 = (1 + 2√3)² Извлекаем: б) 12 + 4(1 + 2√3) = 12 +4 +8√3 = 16 + 8√3= 4(4 +2√3) = =4(1 +3 +2√3) = 4(1+√3)² извлекаем... в) 2 + 2(1 + √3) = 2 +2 + 2√3 = 4 + 2√3 = 1 + 3 +2√3 = (1 + √3)² г)извлекаем. Ответ: 1 + √3