Скласти діалог(6 реплік)на тему "Мій улюблений літературний герой"
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Скласти діалог(6 реплік)на тему "Мій улюблений літературний герой"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-мій улюблений літературний герой Шерлок Холмс! -чому?з якого твору ти про нього лізналася? -з всіма відомого детективу "Собака баскервілей" -ого захоплююче.розкажи про Шерлока. -він хоробрий відчайдуха який ставить під загрозу життя своїх друзів з 100% впевненісттю ,що з нами все буде гаразд. -а насправді? -а насправді його 100% впевність стає в 2 більшою так як він не помиляється.Тобі варто прочитати цю книгу -мені ліньки читати. -тоді послухай аудіо книгу. -дякую -немає за,що
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