Даны слова:Вследствие и Впоследствии ,укажите к каким частям речи они являются , с??ставьте из них предложения ,произведите синтаксический разбор этих предложений
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Даны слова:Вследствие и Впоследствии ,укажите к каким частям речи они являются , с??ставьте из них предложения ,произведите синтаксический разбор этих предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предлоги (производные) примеры: вследствие какой- то задержки в пути лошади отстали , а мы ушли вперёд . Впоследствии, когда мне действительно пришлось видеть тигра на воле, он не - произвёл на меня такого впечатления, как в первый раз .
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