Даны слова:Вследствие и Впоследствии ,укажите к каким частям речи они являются , с??ставьте из них предложения ,произведите синтаксический разбор этих предложений

Гость: Гость:

Это предлоги (производные) примеры: вследствие какой- то задержки в пути лошади отстали , а мы ушли вперёд . Впоследствии, когда мне действительно пришлось видеть тигра на воле, он не - произвёл на меня такого впечатления, как в первый раз .