Даны три числа, сумма которых равна 333. Первое число второго на 6, а третье число меньше второго на 6. Найдите меньшее из этих трёх чисел. помогите с чем сможете
Математика
Даны три числа, сумма которых равна 333. Первое число второго на 6, а третье число меньше второго на 6. Найдите меньшее из этих трёх чисел. помогите с чем сможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть третье число - x, тогда второе число - x+6 первое число - x+12 x+(x+6)+(x+12)=333 3x+18=333 3x=333-18=315 x= 315÷3 x=105 Ответ: меньшее из тпех чисел равно 105
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