Даны три числа, сумма которых равна 333. Первое число второго на 6, а третье число меньше второго на 6. Найдите меньшее из этих трёх чисел. помогите с чем сможете

Математика

Даны три числа, сумма которых равна 333. Первое число второго на 6, а третье число меньше второго на 6. Найдите меньшее из этих трёх чисел. помогите с чем сможете

Автор: Гость