Даны три числа, сумма которых равна 333. Первое число второго на 6, а третье число меньше второго на 6. Найдите меньшее из этих трёх чисел. помогите с чем сможете

Математика
Даны три числа, сумма которых равна 333. Первое число второго на 6, а третье число меньше второго на 6. Найдите меньшее из этих трёх чисел. помогите с чем сможете
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть третье число - x, тогда второе число - x+6 первое число - x+12 x+(x+6)+(x+12)=333 3x+18=333 3x=333-18=315 x= 315÷3 x=105 Ответ: меньшее из тпех чисел равно 105
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Доклад на тему ткани растений и животных 6 класс
Ответить
Қазақ тiлi
Жон сөзіне сөйлем құрау
Ответить
Русский язык
Укажите лицо и число глаголов
Ответить
Алгебра
300/x + 2/3 = 300/x-5 Помогите плз
Ответить
Английский язык
Помогите. Задание не сложное, но все же. Напишите именно словами. Срочно
Ответить