Доклад на тему ткани растений и животных 6 класс

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Ткани растений и животных.Ткань — группа различных типов клеток и межклеточное вещество, связанные выполнением общих функций.У животных организмов выделяют четыре типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную. Ткани образуют органы и системы органов.Клетки, составляющие эпителиальную ткань, очень плотно прилегают друг к другу, а межклеточное вещество почти отсутствует. Такое строение обеспечивает защиту нижележащих тканей, например, от высыхания, проникновения микробов, механических повреждений. Эпителиальная ткань выстилает наружную поверхность тела животных, а также полости внутренних органов, например ротовую полость, полость желудка, кишечника. Также эпителиальная ткань участвует в образовании желез — слюнных, потовых, поджелудочной, печени и других, которые выделяют важные для организма вещества.Соединительные. ткани входят в состав всех органов. Жидкая соединительная ткань образует кровь, плотная — кости, рыхлая — заполняет пространство между органами.Кровь — жидкая соединительная ткань. Она состоит из жидкой части — плазмы и отдельных форменных элементов: красных кровяных клеток — эритроцитов, белых кровяных клеток — лейкоцитов и кровяных пластинок — тромбоцитов. Форменные элементы крови образуются в кроветворных органах: в красном костном мозге, печени, селезенке, лимфатических узлах. В организме кровь выполняет различные функции: дыхательную — переносит кислород от легких к тканям и углекислый газ от тканей к легким; питательную — доставляет пищевые вещества к клеткам; выделительную — выносит ненужные продукты обмена веществ; терморегуляторную — регулирует температуру тела; защитную — вырабатывает вещества, необходимые для борьбы с микроорганизмами, и регуляторную — доставляет органам и системам вещества, которые регулируют их деятельность. Кровь циркулирует в замкнутой системе сосудов. Объем крови в теле человека в среднем около 5 л.Важная особенность животных — их способность к передвижению. Движение большинства животных — результат сокращений мышц. Мышцы состоят из мышечной ткани. Различают гладкую и поперечно-полосатую мышечные ткани. Их основное свойство — возбудимость и сократимость.Клетки гладкой мышечной ткани одноядерные; они сокращаются очень медленно, но могут долго оставаться в сокращенном состоянии. Именно гладкие мышцы обеспечивают продолжительное смыкание створок раковин моллюсков, сужение и расширение кровеносных сосудов у человека.Поперечно-полосатая мышца состоит из многоядерных волокон, имеющих поперечно-полосатую исчерченность, — отсюда и название ткани. Поперечно-полосатая мышца может быстро сокращаться — в тысячу раз быстрее, чем гладкая. Именно сокращениями поперечно-полосатой мускулатуры обеспечиваются быстрые движения членистоногих (насекомых, раков, пауков) и позвоночных. Нервная клетка состоит из тела и многочисленных отростков различной длины. Один из них обычно особенно длинный, он может быть в длину от нескольких сантиметров до нескольких метров, как, например, у жирафа. Основное свойство нервной клетки — это возбудимость и проводимость.В растениях различают образовательную, основную, покровную, механическую и проводящую ткани.Образовательная ткань обладает способностью к делению, образованию новых клеток. Ткань состоит из плотно прилегающих друг к другу мелких клеток, имеющих тонкую клеточную стенку, крупные ядра, в их цитоплазме совсем нет вакуолей. Клетки ткани делятся и дают начало другим видам тканей.Выделяют несколько типов образовательной ткани: верхушечную — располагается на верхушках стеблей и кончиках корней, осуществляет рост в длину; боковую (камбий) — обеспечивает рост стебля и корня в толщину; вставочную — находится у оснований междоузлий, отвечает за рост стеблей в длину и раневую — возникает во всех частях растений при ранении (из образовательной ткани целиком состоит зародыш растения).Опору растению, его органам придает механическая ткань. Клетки ее имеют утолщенные, одревесневшие оболочки, а живое содержимое в них часто отсутствует.Вода, растворенные в ней минеральные и органические вещества передвигаются по проводящей ткани. Клетки проводящей ткани могут быть как живыми, так и мертвыми. По внешнему виду они очень напоминают длинные трубочки, которые тянутся через корень и стебель в лист.