Какие територии были завоеваны египтянами

История
Какие територии были завоеваны египтянами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фараон Тутмос 1500 лет назад захватил Нубию. Успешны были походы Египтян на Азию граница была отодвинута до реки Евфрат. Захватила они Ливию и Синайский полуостров.
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