Лишнее звенов логической цепочке Афанасий никитин,христофор колумб,марко поло,ермак тимофеевич,ерофей хабаров. Экватор,Меридиан,Южный тропик,северный полярный круг,географическая широта. Восточно-европейская равнина,кавказ,анды...

География
Лишнее звенов логической цепочке Афанасий никитин,христофор колумб,марко поло,ермак тимофеевич,ерофей хабаров. Экватор,Меридиан,Южный тропик,северный полярный круг,географическая широта. Восточно-европейская равнина,кавказ,анды,альпы,прикаспийская низменость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Афанасий лишний он писатель а все остальные первооткрыватели. 2) географ широта лишняя это определения, а все остальное деления на глобусе.3)прикаспийская низменность лишняя так как все остальное относится к группе ГОРЫ а низменность не гора
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