Лишнее звенов логической цепочке Афанасий никитин,христофор колумб,марко поло,ермак тимофеевич,ерофей хабаров. Экватор,Меридиан,Южный тропик,северный полярный круг,географическая широта. Восточно-европейская равнина,кавказ,анды...

Гость: Гость:

1)Афанасий лишний он писатель а все остальные первооткрыватели. 2) географ широта лишняя это определения, а все остальное деления на глобусе.3)прикаспийская низменность лишняя так как все остальное относится к группе ГОРЫ а низменность не гора