Помогите вставить слово в правило. деление на слоги может. . . с делением слов для п??реноса

Русский язык
Помогите вставить слово в правило. деление на слоги может. . . с делением слов для п??реноса
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Гость:
Может *ПОМОЧЬ * с делением...
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