В подробностях как убили Кеннеди?

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22 ноября 1963 года в 11:35 по местному времени в далласском аэропорту Лав-Филдприземлился самолёт ВВС США, в котором находился вице-президент США Линдон Джонсон. В 11:40 там же приземлился самолёт, в котором был Кеннеди (президент и вице-президент США традиционно летают на разных самолётах с тем, чтобы в случае катастрофы страна не осталась сразу без обоих руководителей). В 11:50 по местному времени президентский кортеж направился с аэродрома в город[11]. Президентский лимузин, в котором находились агенты Секретной службы США Уильям Грир (за рулём) и Рой Келлерман (на пассажирском сиденье рядом с водителем), супруги Кеннеди (на двух задних сиденьях) и губернатор Техаса Джон Конналли с женой Нелли (на двух дополнительных средних пассажирских сиденьях), ехал ближе к голове кортежа. За ним двигалась машина с агентами Секретной службы, за ней — машина, в которой ехал Линдон Джонсон. Дальше двигались многочисленные автомобили с остальными членами делегации и журналистами. Погода в Далласе была солнечная и тёплая. Пластиковую съемную крышу с президентского автомобиля сняли, чтобы горожане могли видеть своего президента.Кортеж Кеннеди на Мэйн-стритДвигаясь по Мэйн-стрит, кортеж въехал в район Далласа под названием Дили Плаза и повернул направо, на Хьюстон-стрит. В этот момент Нелли Конналли повернулась к Джону Кеннеди и сказала: «Мистер президент, согласитесь, что Даллас вас любит», на что Кеннеди ответил: «Разумеется»[12][13]. На следующем перекрестке лимузин свернул налево, на Элм-стрит.После того, как лимузин проехал мимо расположенного на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит школьного книгохранилища, ровно в 12:30[14], раздались выстрелы. Большинство свидетелей утверждают, что слышали три выстрела[15][16], хотя отдельные свидетели говорили о двух или четырёх, или, возможно, даже пяти или шести выстрелах[16]. Первая пуля, по официальной версии, попала Джону Кеннеди в спину, прошла насквозь и вышла через шею, также ранив в спину и запястье сидевшего впереди него Джона Конналли[17]. В то же время, давая показания комиссии Уоррена, Конналли говорил, что был уверен, что он был ранен вторым выстрелом, которого он не слышал[18]. Через пять секунд был сделан второй выстрел[19][20]. Пуля попала Кеннеди в голову, проделав в правой части его головы выходное отверстие размером с кулак, так что часть салона была забрызгана фрагментамимозга.Вид на Элм-стрит из окна шестого этажа книгохранилищаСразу после выстрела из автомобиля, ехавшего сразу за президентским лимузином, выскочил агент Клинт Хилл, который догнал президентский лимузин и попытался запрыгнуть в машину. Ему удалось это сделать только после второго выстрела[20].Джонсон приносит присягу на борту Air Force One в день убийства Кеннеди. Слева от него — овдовевшая Жаклин КеннедиКортеж президента немедленно ускорился и через пять минут Кеннеди был доставлен в Парклендский госпиталь, расположенный в четырёх милях от места ранения[21]. Осмотревший Кеннеди врач определил, что он ещё был жив, и предпринял первые меры по оказанию экстренной помощи[22]. Чуть позже прибыл личный доктор Кеннеди Джордж Грегори Баркли, но в этот момент уже было очевидно, что попытки спасти Кеннеди были безрезультатны. В 13:00 была официально зафиксирована смерть, наступившая в результате ранения головы, свидетельство о смерти подписал Баркли[23]. В 13:31 в Парклендском госпитале была созвана пресс-конференция и исполняющий обязанности пресс-секретаря Белого дома Малколм Килдафф сообщил о смерти президента[24]. Через 10 минут Сенат США прекратил работу, минутой позже закрылась Нью-Йоркская биржа. В 15:41 гроб с телом президента был погружен в самолёт, направляющийся в Вашингтон, и доставлен туда ещё через 2 часа. Через 1 час 20 минут после выстрела в Кеннеди был арестован подозреваемый Ли Харви Освальд. В 20:00 ему было предъявлено официальное обвинение.После смерти Кеннеди вице-президент США Линдон Джонсон автоматически стал президентом. Он принёс присягу на борту президентского самолёта в аэропорту Далласа и в тот же день приступил к исполнению обязанностей президента