В подробностях как убили Кеннеди?
Другие предметы
В подробностях как убили Кеннеди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 ноября 1963 года в 11:35 по местному времени в далласском аэропорту Лав-Филдприземлился самолёт ВВС США, в котором находился вице-президент США Линдон Джонсон. В 11:40 там же приземлился самолёт, в котором был Кеннеди (президент и вице-президент США традиционно летают на разных самолётах с тем, чтобы в случае катастрофы страна не осталась сразу без обоих руководителей). В 11:50 по местному времени президентский кортеж направился с аэродрома в город[11]. Президентский лимузин, в котором находились агенты Секретной службы США Уильям Грир (за рулём) и Рой Келлерман (на пассажирском сиденье рядом с водителем), супруги Кеннеди (на двух задних сиденьях) и губернатор Техаса Джон Конналли с женой Нелли (на двух дополнительных средних пассажирских сиденьях), ехал ближе к голове кортежа. За ним двигалась машина с агентами Секретной службы, за ней — машина, в которой ехал Линдон Джонсон. Дальше двигались многочисленные автомобили с остальными членами делегации и журналистами. Погода в Далласе была солнечная и тёплая. Пластиковую съемную крышу с президентского автомобиля сняли, чтобы горожане могли видеть своего президента.Кортеж Кеннеди на Мэйн-стритДвигаясь по Мэйн-стрит, кортеж въехал в район Далласа под названием Дили Плаза и повернул направо, на Хьюстон-стрит. В этот момент Нелли Конналли повернулась к Джону Кеннеди и сказала: «Мистер президент, согласитесь, что Даллас вас любит», на что Кеннеди ответил: «Разумеется»[12][13]. На следующем перекрестке лимузин свернул налево, на Элм-стрит.После того, как лимузин проехал мимо расположенного на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит школьного книгохранилища, ровно в 12:30[14], раздались выстрелы. Большинство свидетелей утверждают, что слышали три выстрела[15][16], хотя отдельные свидетели говорили о двух или четырёх, или, возможно, даже пяти или шести выстрелах[16]. Первая пуля, по официальной версии, попала Джону Кеннеди в спину, прошла насквозь и вышла через шею, также ранив в спину и запястье сидевшего впереди него Джона Конналли[17]. В то же время, давая показания комиссии Уоррена, Конналли говорил, что был уверен, что он был ранен вторым выстрелом, которого он не слышал[18]. Через пять секунд был сделан второй выстрел[19][20]. Пуля попала Кеннеди в голову, проделав в правой части его головы выходное отверстие размером с кулак, так что часть салона была забрызгана фрагментамимозга.Вид на Элм-стрит из окна шестого этажа книгохранилищаСразу после выстрела из автомобиля, ехавшего сразу за президентским лимузином, выскочил агент Клинт Хилл, который догнал президентский лимузин и попытался запрыгнуть в машину. Ему удалось это сделать только после второго выстрела[20].Джонсон приносит присягу на борту Air Force One в день убийства Кеннеди. Слева от него — овдовевшая Жаклин КеннедиКортеж президента немедленно ускорился и через пять минут Кеннеди был доставлен в Парклендский госпиталь, расположенный в четырёх милях от места ранения[21]. Осмотревший Кеннеди врач определил, что он ещё был жив, и предпринял первые меры по оказанию экстренной помощи[22]. Чуть позже прибыл личный доктор Кеннеди Джордж Грегори Баркли, но в этот момент уже было очевидно, что попытки спасти Кеннеди были безрезультатны. В 13:00 была официально зафиксирована смерть, наступившая в результате ранения головы, свидетельство о смерти подписал Баркли[23]. В 13:31 в Парклендском госпитале была созвана пресс-конференция и исполняющий обязанности пресс-секретаря Белого дома Малколм Килдафф сообщил о смерти президента[24]. Через 10 минут Сенат США прекратил работу, минутой позже закрылась Нью-Йоркская биржа. В 15:41 гроб с телом президента был погружен в самолёт, направляющийся в Вашингтон, и доставлен туда ещё через 2 часа. Через 1 час 20 минут после выстрела в Кеннеди был арестован подозреваемый Ли Харви Освальд. В 20:00 ему было предъявлено официальное обвинение.После смерти Кеннеди вице-президент США Линдон Джонсон автоматически стал президентом. Он принёс присягу на борту президентского самолёта в аэропорту Далласа и в тот же день приступил к исполнению обязанностей президента
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
География
Лишнее звенов логической цепочке Афанасий никитин,христофор колумб,марко поло,ермак тимофеевич,ерофей хабаров. Экватор,Меридиан,Южный тропик,северн...
Русский язык
Математика
Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 12 м, а высота 6м. Найдите длину отрезко??,соединяющих концы одной боковой стороны с серединой другой б...