Помагите пожалуйста написать рассказ про камень малохит

Гость: Гость:

Шла как то Машенька и увидеда мадохит. а он как встал и побежал. Маша напугалась и побежала за ним. они столкнулись люами. но вскоре познакомились и подружились. - это основа... развитие придумай ка сам.. хорошо? удачи:0)