Помагите пожалуйста написать рассказ про камень малохит
Обществознание
Помагите пожалуйста написать рассказ про камень малохит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шла как то Машенька и увидеда мадохит. а он как встал и побежал. Маша напугалась и побежала за ним. они столкнулись люами. но вскоре познакомились и подружились. - это основа... развитие придумай ка сам.. хорошо? удачи:0)
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