Даны три действительных числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых неотрицательны.

Информатика
Даны три действительных числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых неотрицательны.
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Гость:
Вот так будет выглядеть программа на языке программирования Pascal:
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