Укажите двувидовой(ые) глагол(ы) с заимствованной основой. А) асфальтировать Б) казнить В) женить Г) активизировать

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Укажите двувидовой(ые) глагол(ы) с заимствованной основой. А) асфальтировать Б) казнить В) женить Г) активизировать
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Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: Б) так как несовершенного вида с суффиксом ить
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