Укажите двувидовой(ые) глагол(ы) с заимствованной основой. А) асфальтировать Б) казнить В) женить Г) активизировать

Русский язык

Укажите двувидовой(ые) глагол(ы) с заимствованной основой. А) асфальтировать Б) казнить В) женить Г) активизировать

Автор: Гость