В каких случаях производится дискретизация аналогового сигнала? а)запись звука ?? микрофона б)воспроизведение аудиофайла в формате MIDI в)воспроизведение аудиофайла в формате WAV г)получение изображения с сенсора в веб-камере

Информатика

В каких случаях производится дискретизация аналогового сигнала? а)запись звука ?? микрофона б)воспроизведение аудиофайла в формате MIDI в)воспроизведение аудиофайла в формате WAV г)получение изображения с сенсора в веб-камере

Автор: Гость