В каких случаях производится дискретизация аналогового сигнала? а)запись звука ?? микрофона б)воспроизведение аудиофайла в формате MIDI в)воспроизведение аудиофайла в формате WAV г)получение изображения с сенсора в веб-камере

Информатика
В каких случаях производится дискретизация аналогового сигнала? а)запись звука ?? микрофона б)воспроизведение аудиофайла в формате MIDI в)воспроизведение аудиофайла в формате WAV г)получение изображения с сенсора в веб-камере
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аналоговый - живой. Дискретный - цифровой. Соответственно правильные ответы а)г)
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