Y=x+2 найти координаты помогите пожалуйста срочно надо
Алгебра
Y=x+2 найти координаты помогите пожалуйста срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=2, y=2+2=4 x=5, y=5+2=7
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