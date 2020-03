Помогите пж,напишите это хотя бы по Русскому ,если вы хорошо знаете анг. то по англ. ПРО КНИКУ ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКАН произведение Куппера. Кто читал помогите ) How to write an opinion about a book (in English) 1) I am going to s...

Гость: Гость:

I am going to drop a line about the book the story which I have read recently. This book is written by the well-known American writer in 1826, James Fenimore Cooper. Name of the book "The Last from Mohicans". It is the novel. Book plot incredibly interesting. The book tells us about two sisters, the young Mohican by the name of Unkas and his friends who are in the British colony of New York in August, 1757, in the middle of French-Indian war. A part of the novel is devoted to events after the attack to a fort William-Henry when from acquiescence of French their Indian allies cut out several hundreds of given-up Anglo-American soldiers and settlers. The hunter and pathfinder Natti Bampo presented in the first (in the order of action development) the novel the St. John's Wort, together with the Indian friends from the tribe of Mohicans — Chingachguk and his son Unkas — participate in rescue of two sisters, daughters of the British commander. In the book a few sad, tragic episodes. I couldn't but feel grief and tears during reading. To put it briefly, at the end of the book Unkas dies in unsuccessful attempt to save Cora, senior of daughters, leaving the father Chingachguk to the last of Mohicans. Я собираюсь написать несколько слов о книге рассказе, который я недавно прочитал.Эта книга написана хорошо-известным американским писателем в 1826 году,Джеймсом Фенимором Купером.Название книги «Последний из могикан».Это роман.Сюжет книги невероятно интересный.Книга расссказывает нам о двух сёстрах,молодом могиканине по имени Ункас и его друзьях, которые находяться в британской колонии Нью-Йорка в августе 1757 года, в разгар Франко-индейской войны.Часть романа посвящена событиям после атаки на форт Уильям-Генри, когда с молчаливого согласия французов их индейские союзники вырезали несколько сотен сдавшихся англо-американских солдат и поселенцев. Охотник и следопыт Натти Бампо, представленный в первом (по порядку развития действия) романе Зверобой, вместе со своими друзьями-индейцами из племени могикан — Чингачгуком и его сыном Ункасом — участвуют в спасении двух сестёр, дочерей британского командира.В книге немного грустных,трагических эпизодов.Я не могла не чувствовать грусть и слезы во время чтения.Короче говоря,в конце книги Ункас погибает в безуспешной попытке спасти Кору, старшую из дочерей, оставляя своего отца Чингачгука последним из могикан.