Свойства перпендикуляра и наклонной 10класс

Геометрия
Свойства перпендикуляра и наклонной 10класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Любая наклонная больше перпендикуляра.  2) Равные наклонные имеют равные проекции.  3) Из двух наклонных больше та, у которой проекция больше. (treugolniki.ru)
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Геометрия
Свойства перпендикуляра и наклонной 10класс
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