Свойства перпендикуляра и наклонной 10класс
Геометрия
Свойства перпендикуляра и наклонной 10класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Любая наклонная больше перпендикуляра. 2) Равные наклонные имеют равные проекции. 3) Из двух наклонных больше та, у которой проекция больше. (treugolniki.ru)
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