Очень просто! Найдите 3 последовательных натуральных числа,если их сумма равна 210.
Математика
Очень просто! Найдите 3 последовательных натуральных числа,если их сумма равна 210.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+70+80=210 вот ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста!!!! News Text Alert Sport A player for a Lincolnshire football team broke a record when he scored 16 goals a match yeste...
Математика
Литература
Опишите жилище Самсона Вырина из повести (Станционный Смотритель). Почему в повес??и дважды описывается интерьер? На какую деталь интерьера автор у...
История
Что характерно для coветской политической системы, сложившейся в конце 1920-х-1930-е гг.? Какие фактора содействовали превращению СССР в централизо...