Опишите жилище Самсона Вырина из повести (Станционный Смотритель). Почему в повес??и дважды описывается интерьер? На какую деталь интерьера автор уделяет особое внимание и почему? Напишите короткое сочинение виновата ли Дуня пе...
Литература
Опишите жилище Самсона Вырина из повести (Станционный Смотритель). Почему в повес??и дважды описывается интерьер? На какую деталь интерьера автор уделяет особое внимание и почему? Напишите короткое сочинение виновата ли Дуня перед своим отцом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут он (смотритель) принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына… Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.
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