Помогите мне Срочно (в,г)
Математика
Помогите мне Срочно (в,г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как фотография не чёткая, трудно понять степени, но если я правильно их увидела, то ответы в этом задании такие
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