Тип водного режима реки Амазонка

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Основное течение Амазонка расположено между экватором и 5° южной широты, т.е. в наиболее обильной и равномерно увлажняемой области (осадков 1500-3000 мм в год). Главный исток - р. Мараньон берёт начало на восточных склонах Западной Кордильеры в Перу на высоте 4840 м над уровнем моря, течёт в горах параллельно берегу океана в глубокой впадине, затем поворачивает на В., прорывается через Анды, образуя 27 т. н. понго (скалистые глубокие узкие ущелья с почти отвесными стенами). После прорыва Мараньон выходит из гор в пределы Амазонской низменности и, сливаясь с подходящей справа р. Укаяли, даёт начало Амазонка На всём остальном протяжении Амазонка течёт по равнине, часто заболоченной, покрытой влажноэкваториальными лесами. Русло Амазонка обрамлено низкими берегами, спускающимися к реке тремя широкими ступенями; верхняя ступень - терра фирма (terra firma), незатопляемый берег, образованный коренным склоном долины, высота до 50 м и более, ниже которого простирается пойма; средняя ступень - варзеа (varzea), часть поймы, затопляемая при больших разливах Амазонка; нижняя ступень - игапо (igapo), или болото, покрывается водой при обычных разливах реки. Ниже впадения Риу-Негру ширина поймы достигает 80-100 км и лишь у гг. Обидус и Сантарен несколько сужается. Поверхность поймы изрезана руслами многочисленных рукавов и проток, испещрена озёрами, старицами. Вдоль берегов тянутся низкие прирусловые валы. В 350 км от океана Амазонка образует дельту, одну из самых больших в мире (площадь около 100 тыс. км2). Основная часть стока направляется по северо-восточным рукавам; часть вод Амазонка проходит по восточному рукаву Пара; между ним и главными рукавами располагается один из самых больших в мире речных островов - Маражо. Амазонка питают многочисленные притоки, около 20 из них представляют собой большие реки, имеющие длину 1500-3500 км. Наиболее значительные притоки справа - Укаяли, Журуа, Пурус, Мадейра, Тапажос, Шингу, Токантинс (впадает в Пару), слева - Напо, Иса, Япура, Риу-Негру. Они быстро увеличивают водность Амазонка: после слияния с Укаяли ширина реки около 2 км, в среднем течении до 5 км, в нижнем 15-20 км, перед устьем 80-150 км; глубина реки в среднем течении около 70 м, у г. Обидуса до 135 м, в устье 15-45 м. Притоки Амазонка не только разнообразны по своим размерам и водоносности, но различаются также по цвету вод. Воды Риу-Негру в общей своей массе - тёмные, Риу-Бранку - молочного цвета. Есть реки с жёлтой, серой, зеленоватой и даже красноватой окраской воды. Кроме Амазонка, в мире нет больше реки с таким обилием цветных вод. Амазонка имеет сложный и своеобразный режим. Она полноводна в течение всего года. Правые притоки, бассейны которых расположены в Южном полушарии, и левые с водосборами в Северном полушарии ввиду разновременности выпадения дождей имеют паводки, проходящие в различные времена года: правые притоки - с октября по март (лето Южного полушария), левые - с апреля по октябрь (лето Северного полушария). Поэтому сезонные колебания стока сглажены. Южные притоки обладают большой водоносностью; в мае - июле они вызывают на Амазонка наивысшие подъёмы уровня воды и наибольшие разливы. В августе - сентябре уровни занимают низкое положение. Максимальный расходы воды Амазонка достигают 300 тыс. м3/сек и более; желтоватого цвета воды реки в это время заметны в Атлантическом океане в удалении до 300 км от берега. При низкой воде расходы падают до 70-80 тыс. м3/сек. Средний расход воды около 175 тыс. м3/сек, средний годовой сток около 5520 км3. На долю Амазонка приходится 15-17% от общего годового стока всех рек земного шара. Ежегодно Амазонка в среднем выносит со своего бассейна более 1 млрд. т твёрдого материала. На режим реки в нижнем течении существенное влияние оказывают приливы, распространяющиеся вверх по реке на 1400 км. В устьевой части приливы сопровождаются т. н. поророкой («гремящая вода»), представляющей собой крутолобую волну высотой до 4-5 м, которая с большой скоростью и сильным гулом мчится вверх по р