Если 900000 изделий на одной фабрике изготовили за 3 часа а другой за 6 часов что эти и??делия на двух фабриках работающих вместе изготовят За какое количество часов Помогите пожалуйста

Математика
Если 900000 изделий на одной фабрике изготовили за 3 часа а другой за 6 часов что эти и??делия на двух фабриках работающих вместе изготовят За какое количество часов Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)900000:3=300000шт/час-скорость первой. 900000:6=150000шт/час-скорость второй. 300000+150000=450000шт/час-общая скорость. 900000:450000=за 2часа. 2)3600:12=300м/день-скорость одной. 3600:18=200м/день-скорость второй. 3600:9=400м/день-скорость ьретьей. 300+200+400=900м/день-общая скорость. 3600:900=за 4 дня.
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