Если 900000 изделий на одной фабрике изготовили за 3 часа а другой за 6 часов что эти и??делия на двух фабриках работающих вместе изготовят За какое количество часов Помогите пожалуйста

Математика

Если 900000 изделий на одной фабрике изготовили за 3 часа а другой за 6 часов что эти и??делия на двух фабриках работающих вместе изготовят За какое количество часов Помогите пожалуйста

Автор: Гость