На березе сидят 10 воробьев, а на рябине на 6 больше. Несколько воробьев перелетели ?? рябины на березу, и на обоих деревьях их стало поровну. Сколько Воробьев перелетел с рябины на березу?

Математика

На березе сидят 10 воробьев, а на рябине на 6 больше. Несколько воробьев перелетели ?? рябины на березу, и на обоих деревьях их стало поровну. Сколько Воробьев перелетел с рябины на березу?

Автор: Гость