На березе сидят 10 воробьев, а на рябине на 6 больше. Несколько воробьев перелетели ?? рябины на березу, и на обоих деревьях их стало поровну. Сколько Воробьев перелетел с рябины на березу?
Математика
На березе сидят 10 воробьев, а на рябине на 6 больше. Несколько воробьев перелетели ?? рябины на березу, и на обоих деревьях их стало поровну. Сколько Воробьев перелетел с рябины на березу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+6=16 (в.) на двух деревьях 16:2=8(в.)может быть на одном дереве 10-8=2(в.)перелетели с рябины на берёзу ответ:2воробья
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