Определите род имен существительных. Аэрозоль, бандероль, канифоль, пемоксоль, т??ль, толь, шампунь, мозоль, выхухоль, тушь, рояль, вуаль, отель, моль, табель, лосось

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Определите род имен существительных. Аэрозоль, бандероль, канифоль, пемоксоль, т??ль, толь, шампунь, мозоль, выхухоль, тушь, рояль, вуаль, отель, моль, табель, лосось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аэрозоль м.р.,бандероль- ж.р.,канифоль-ж.р., тюль-м.р., 
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