Помогите решить уравнение x×100-594=2406 (со схемой)

Математика
Помогите решить уравнение x×100-594=2406 (со схемой)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2406+594=3000 2)3000:100=30 3)х=30 Ответ:30
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