Помогите срооооочно запиши все двузначные числа у которых число десятков в 3 раза меньше чем число едениц
Математика
Помогите срооооочно запиши все двузначные числа у которых число десятков в 3 раза меньше чем число едениц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 26 39 по моему всё. потому что в три раза больше чем 4 уже 12 а это не двухзначное число!
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