Даны три последовательных числа из которых каждое следующие на шесть больше пред??душего найдите эти числа если их произведение двух крайних чисел на 69 меньше произведения большего и среднего С краткой записью пж
Алгебра
Даны три последовательных числа из которых каждое следующие на шесть больше пред??душего найдите эти числа если их произведение двух крайних чисел на 69 меньше произведения большего и среднего С краткой записью пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+6)(x+12)-x(x+12)=69 x²+18x+72-x²-12x=69 6x=-3 x=-5 Ответ: -0,5; 5,5; 11,5.
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