Даны три последовательных числа из которых каждое следующие на шесть больше пред??душего найдите эти числа если их произведение двух крайних чисел на 69 меньше произведения большего и среднего С краткой записью пж

Алгебра

Даны три последовательных числа из которых каждое следующие на шесть больше пред??душего найдите эти числа если их произведение двух крайних чисел на 69 меньше произведения большего и среднего С краткой записью пж

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