Второе задание. 9 класс. Помогите пожалуйста.

Геометрия
Второе задание. 9 класс. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём высоту параллелограмма из треугольника. Очевидно, что высота равна 3 (т.к треугольник египетский). S параллелограмма = основание * высоту  S = (5+4) * 3 = 27
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