Даны три стороны одного треугольника и три стороны другого треугольника.определить,будут ли эти треугольники равновеликими
Информатика
Даны три стороны одного треугольника и три стороны другого треугольника.определить,будут ли эти треугольники равновеликими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да будут, по скольку даны стороны. вроде бы так
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