Даны три стороны одного треугольника и три стороны другого треугольника.определить,будут ли эти треугольники равновеликими

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Даны три стороны одного треугольника и три стороны другого треугольника.определить,будут ли эти треугольники равновеликими

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