Даны три стороны одного треугольника и три стороны другого треугольника.определить,будут ли эти треугольники равновеликими

Информатика
Даны три стороны одного треугольника и три стороны другого треугольника.определить,будут ли эти треугольники равновеликими
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да будут, по скольку даны стороны. вроде бы так
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