Даны векторы а (-1;0),b(-1;2),с (-1;1) .Найдите 1)2с+3b 2)2 а - в
Алгебра
Даны векторы а (-1;0),b(-1;2),с (-1;1) .Найдите 1)2с+3b 2)2 а - в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B(-1;2) c(-1;1) 2c(-2;2) 3b(-3;6) ------------------ 2c+3b (-5;8) a(-1;0) b(-1;2) 2a(-2;0) -b(1;-2) ----------------- 2a-b (-1;-2)
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