Даны векторы а (-1;0),b(-1;2),с (-1;1) .Найдите 1)2с+3b 2)2 а - в

Алгебра
Даны векторы а (-1;0),b(-1;2),с (-1;1) .Найдите 1)2с+3b 2)2 а - в
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B(-1;2) c(-1;1) 2c(-2;2) 3b(-3;6) ------------------ 2c+3b (-5;8) a(-1;0) b(-1;2) 2a(-2;0) -b(1;-2) ----------------- 2a-b (-1;-2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дополни если скорость пешехода состовляет 5км/ч то за 2 ч он пройдёт путь длиной ск??лько км
Ответить
Окружающий мир
2 класс помогите пожалуйста
Ответить
Қазақ тiлi
Составить құттықтау хат учителю(в честь получения Медаль имени «Ы. Алтынсарин» за выдающийся труд педагога).
Ответить
Музыка
Какими представлял композитор фею сирени и короля в балет-сказке спящая красавица заранее спасибо
Ответить
Английский язык
Написать сочинение на английском про любого спортсмена на подобии как в учебнике спотлайт
Ответить