Даны векторы а (-1;0),b(-1;2),с (-1;1) .Найдите 1)2с+3b 2)2 а - в

Алгебра

Даны векторы а (-1;0),b(-1;2),с (-1;1) .Найдите 1)2с+3b 2)2 а - в

Автор: Гость