Какими представлял композитор фею сирени и короля в балет-сказке спящая красавица заранее спасибо
Музыка
Какими представлял композитор фею сирени и короля в балет-сказке спящая красавица заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Величествеными и немного ворчливыми !
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