Какое значение для христианской Европы имело длительное существование христианских и мусульманских государств на Пиренейском полуострове
История
Какое значение для христианской Европы имело длительное существование христианских и мусульманских государств на Пиренейском полуострове
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
) имели не самые лучшие последствия, т.к христианские святыны могли бюыть оскорбленные или уничтожены мусульманами. 2) Самые первые крест. походы были под девизом "защита христианских реликвий от мусульман" (на Израильской тер-ии точно были утверждения.) Отбить и вернуть их! 3) Никакие, большая часть крестовых походов были провалены, особенно "Детский крестовый поход". Многие крест. походы были очень дороги (амуниция, рыцари, еда, корабли) но первые походы дали результаты - высадка и попытка защитить реликвии, некоторые реликвии удалось вывести в Европу(нужно рыться в архивах). 4) Гибель Византии - Русь была щитом от набегов печенег и др. угроз со стороны севера. но вот с юга, Византия была слаба, сама Византия после разделения римской империи на 2 части (западную и восточную) стала православной, а с юга шли мусульмане, постепенно перебивая религию и пост. войны. Гибель Византии - крах кульутуры, воен. способности и, как говорят всему приходит свой конец.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина сухопутной границы России с Китаем, Монголией и Казахстаном составляет 15293 ??м Найдите длину границы России с каждым из этих государств есл...
Математика
Составте буквеное выражение с помощью проедложения запиши разность чисел 75 и 4 и частное чисел 36 и а
Химия
)из 2 кг аммиака получили 10 кг раствора нитратной кислоты с массовой долей 62% Рассч??тайте выход кислоты в процентах от теоретически возможного
Русский язык
Спишите раскрывая скобки и расставляя пропущенные знаки препинания заключите в овал средства связи в сложноподчинненых предложениях .Определите вид...