Найти обьём дискеты в Кб если каждая сторона разбита на 80 дорожек по 9 секторов на ??аждой. Обьём каждого сектора 512 Кбайт

Информатика
Найти обьём дискеты в Кб если каждая сторона разбита на 80 дорожек по 9 секторов на ??аждой. Обьём каждого сектора 512 Кбайт
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*80*9*512=737280 КБ=720МБ
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