Найти обьём дискеты в Кб если каждая сторона разбита на 80 дорожек по 9 секторов на ??аждой. Обьём каждого сектора 512 Кбайт

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Найти обьём дискеты в Кб если каждая сторона разбита на 80 дорожек по 9 секторов на ??аждой. Обьём каждого сектора 512 Кбайт

Автор: Гость