Про реку Дон сделайте пожалуйста

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Дон 1)Исток: Новомосковск, Тульская область. Направление:С севера на юг. Устье:Азов, Таганрогский залив Азовского моря 2)Атлантический. 3)Основной-дождевой 4)Дон замерзает в конце ноября − начале декабря. Ледостав держится от 140 дней в верховьях и до 30—90 дней в нижнем течении. Река вскрывается в низовьях в конце марта и отсюда вскрытие быстро распространяется к верховьям. 5)Уклон-0,1 м на 1 км Падение Дона от хутора Калача до устья равно 13,88 саж. Падение Дона от р. Сев. Донца до устья (202 версты) равно 2 саж. 6)Характер течения реки Дон на всем протяжении слабое и усиливается только на отдельных перекатах..На направление и характер течения рек влияет рельеф местности