Какое слово состоит из основы и окончания он должен быть существительных 1 и 2 склонения родительного падежа множественного числа
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Какое слово состоит из основы и окончания он должен быть существительных 1 и 2 склонения родительного падежа множественного числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесов, не лесов - родительный падеж, лес - 2 склонение, лесов - множественное число
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