Какое слово состоит из основы и окончания он должен быть существительных 1 и 2 склонения родительного падежа множественного числа

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Какое слово состоит из основы и окончания он должен быть существительных 1 и 2 склонения родительного падежа множественного числа

Автор: Гость