Нужен литературный пример о доброте. Из какого-то рассказа. сказки. Подробно

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Например рассказ А. Платонова "Юшка". Юшка — главный герой рассказа А. Платонова, судьба которого счастливая и трагическая одновременно. Конечно, на первый взгляд, очевидными кажутся лишь беды и проблемы этого удивительного человека. Больной и одинокий, Юшка с утра до вечера работал в кузнице. Все свои деньги, заработанные за год, он отдавал на содержание чужой ему девочки-сироты, а сам отказывал себе даже в покупке насущных, необходимых вещей — одежды, обуви, чая, сахара.