В чем состояли причины крестовых походов?
История
В чем состояли причины крестовых походов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основе крестовых походов лежит целый комплекс демографических, социально-экономических, политических, религиозных и психологических мотивов, не всегда осознававшихся их участниками. По словам Ж. Ле Гоффа, «крестовые походы воспринимались как очищающее средство от перенаселенности Запада» . Укреплявшееся в сознании представление о несметных богатствах Востока порождало жажду завоевания плодородных заморских земель и приобретения сокровищ (золота, серебра, драгоценных камней, изысканных тканей). ну а вообще для того чтобы отвоевывать гроб Господня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
По английскому у меня пять, но я иногда не понимаю. Вот снова решила спросить у ва??, перевод слов и решение предложений (глупо сказано) Слова ...
Другие предметы