В чем состояли причины крестовых походов?

История
В чем состояли причины крестовых походов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основе крестовых походов лежит целый комплекс демографических, социально-экономических, политических, религиозных и психологических мотивов, не всегда осознававшихся их участниками.  По словам Ж. Ле Гоффа, «крестовые походы воспринимались как очищающее средство от перенаселенности Запада» . Укреплявшееся в сознании представление о несметных богатствах Востока порождало жажду завоевания плодородных заморских земель и приобретения сокровищ (золота, серебра, драгоценных камней, изысканных тканей). ну а вообще для того чтобы отвоевывать гроб Господня.
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