Спишите раскрывая скобки и расставляя пропущенные знаки препинания заключите в овал средства связи в сложноподчинненых предложениях .Определите вид придаточных предложении ,и откуда вы поняли что именно сложно подчиненное и вид...

Русский язык

Спишите раскрывая скобки и расставляя пропущенные знаки препинания заключите в овал средства связи в сложноподчинненых предложениях .Определите вид придаточных предложении ,и откуда вы поняли что именно сложно подчиненное и вид ?\ На доброй почве что(бы) н.. посеял все прор..стет. Что(бы) дело шло хорошо надо любить трудит.ся. Будь правдивым и честным что(бы) н.. случилось. Что(бы) глаз н.. делал выше брови н.. прыгн..т. Какой бы сделать подарок что(бы) порадовать его? Что (бы) такое ра..сказаьб что(бы) ребятам было интересно ?. Я думал что(бы) мне сказать отцу что(бы) он успокоился ,

Автор: Гость