)из 2 кг аммиака получили 10 кг раствора нитратной кислоты с массовой долей 62% Рассч??тайте выход кислоты в процентах от теоретически возможного

Химия

)из 2 кг аммиака получили 10 кг раствора нитратной кислоты с массовой долей 62% Рассч??тайте выход кислоты в процентах от теоретически возможного

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