Длина сухопутной границы России с Китаем Монголией и казахстаном составляет 15293 км Найдите длину границы России с каждым из этих государств если длина границы с Китаем и Монголией равна 7694 км а с Китаем и Казахстаном 11808 км

Математика
Длина сухопутной границы России с Китаем Монголией и казахстаном составляет 15293 км Найдите длину границы России с каждым из этих государств если длина границы с Китаем и Монголией равна 7694 км а с Китаем и Казахстаном 11808 км
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