Составте буквеное выражение с помощью проедложения запиши разность чисел 75 и 4 и частное чисел 36 и а

Математика

Составте буквеное выражение с помощью проедложения запиши разность чисел 75 и 4 и частное чисел 36 и а

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