Составте буквеное выражение с помощью проедложения запиши разность чисел 75 и 4 и частное чисел 36 и а
Математика
Составте буквеное выражение с помощью проедложения запиши разность чисел 75 и 4 и частное чисел 36 и а
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Гость:
75-4+36*а вроде так я думаю
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