Буду очень благодарен если решите.
Алгебра
Буду очень благодарен если решите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решу только 1-ую, т.к. мало баллов: Обозначим 4^cosx через у, имеем у+1/у=5/2 2у²-5у+2=0 у₁₂=(5+-√(25-16)/4=(5+-3)/4 у1=2 2^(2cosx)=2 cosx=0,5 x=+-π/3+2πk x=-π/3: x=-π/3-2π=-7π/3; x=π/3-2π=-5π/3; y2=1/2 2^(2cosx)=2^(-1) cosx=-0,5 x=+-2π/3+2πk Дальше подставляй к=-1 и к=-2 и смотри входят ли они в твой диапазон
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