Даны вещества - кальций. соляная кислота. вода. оксид кальция.медь .гидроксид натрия .какие из них будут взаимодействовать напиши уравнения реакции и назови образующиеся вещества
Химия
Даны вещества - кальций. соляная кислота. вода. оксид кальция.медь .гидроксид натрия .какие из них будут взаимодействовать напиши уравнения реакции и назови образующиеся вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Ca; HCl; H2O; CaO; Cu; NaOH. Возможные реакйии между этими веществами: Ca+2HCl->CaCl2+H2 (образовались хлорид кальция и водород); CaO+H2O->Ca(OH)2(образовался малорастворимый гидроксид щелочно-земельного металла-гидроксид кальция, по другому ещё называют гашеная известь, известковая вода или известковое молоко; NaOH+HCl->NaCL+H2O(образовались хлорид натрия и вода)
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