Как лучше справиться с непрошеными потребителями урожая

Окружающий мир
Как лучше справиться с непрошеными потребителями урожая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше использовать так называемый экологический способ. Призвать божьих коровок (они поедают тлей ) ,наездником ( он откладывает яйца в личинку короеда ) , жужелицу ( она поедает гусениц ). Также можно использовать ядохимикаты придуманные человеком , но нужно их использовать до того как растения созреют. Иначе ядохимикаты могут попасть в пищу.
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