Как лучше справиться с непрошеными потребителями урожая
Окружающий мир
Как лучше справиться с непрошеными потребителями урожая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше использовать так называемый экологический способ. Призвать божьих коровок (они поедают тлей ) ,наездником ( он откладывает яйца в личинку короеда ) , жужелицу ( она поедает гусениц ). Также можно использовать ядохимикаты придуманные человеком , но нужно их использовать до того как растения созреют. Иначе ядохимикаты могут попасть в пищу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
А) 3,5 • 1,9 г) 8,36 • 4,2 ж) 0,3 • 0,3 к) 0,584 • 0,12 б) 0,8 • 7,4 д) 1,25 • 0,8 з) 0,04 • 1,4 л) 0,019 • 7,3 в) 6,37 • 0,6 е) 0,64 • 62,5 и) 1,6...
Английский язык