То что обвел сделайте пожалуйста ну пажалуйста пажалуйста пажалуйста

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То что обвел сделайте пожалуйста ну пажалуйста пажалуйста пажалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По морю плывёт лёгкое судно. Дмитрий сделал задание, подделку и уборку. Дети пошли в сад собирать клубнику. ------------- "В зоопарке" В выходные я ходил с моей семьёй в зоопарк. Было очень здорово! Больше всех мне понравился северный олень. У северного оленя очень большие рога, что меня очень впечатлило! А ещё у оленя очень необычный раскрас. Мне разрешили дать оленю корм из рук, было очень круто! Ну, как то так :)
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