Запиши предложение о букве-это буква похожа-
Литература
Запиши предложение о букве-это буква похожа-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О букве? Это типо буква-О. Это бука похожа на цифру ноль. Она так же круглая. Или как?
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