Запиши предложение о букве-это буква похожа-

Литература
Запиши предложение о букве-это буква похожа-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О букве? Это типо буква-О. Это бука похожа на цифру ноль. Она так же круглая. Или как? 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему ''Какие мы, граждане 21 века''
Ответить
Математика
Как столбиком разделить7,9:316
Ответить
Математика
Краткое условие задачи ,у Даши 300 тенге. у а нары 150 тенге.сколько открыток по 50 тенге они могут купить?
Ответить
Математика
На складе было 180,4 т. угля. Для отопления школ опущено 3 одиннадцатых этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе?
Ответить
Математика
Как решить пример (1845×6-239÷3)-345
Ответить